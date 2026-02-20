白洲迅が主演、桜井日奈子がヒロインを務めるリベンジ・ラブサスペンスドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』が、テレビ朝日系にて4月24日より毎週金曜23時15分に放送されることが決定。白洲が心優しきどん底系“サレ夫”（不倫サレた夫）、桜井が奔放系悪役ヒロイン“シタ妻”（不倫シタ妻）を演じる。【写真】「少し痩せました」桜井日奈子の報告に反響「綺麗になった」「可愛すぎる」国内累計1億ビュー超えの同名コミック（こる／SOR