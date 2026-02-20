大友花恋が主演を務めるドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』が、TOKYO MX、群馬テレビ、福岡放送、テレビ岩手、とちぎテレビにて4月2日より順次放送開始となることが決まった。【写真】原作・網戸スズによる描き下ろしイラストも公開累計1100万DL突破の網戸スズによる同名電子コミックを実写ドラマ化した本作は、「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音が史上最強のライバルと出会うことから始