今季から巨人に加入した育成・板東湧梧投手（３０）が１９日、２軍初の対外試合となる練習試合・ソフトバンク戦（ひむか）で登板。古巣を相手に２回１安打無失点の好投で、支配下昇格へアピールした。力強く腕を振った。６回から４番手で登板。「投手・板東」のコールに、スタンドから拍手が沸き起こる中でマウンドに上がった。先頭・広瀬結を遊ゴロ、代打・川村を見逃し三振、佐藤を遊ゴロとテンポ良く３者凡退。２イニング目