ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのカーリング女子は19日までに予選リーグの全日程が終了。準決勝に進む4チームが決まりました。予選リーグは10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出。トップ通過のスウェーデンは、通算7勝2敗でした。2位以下は3チームが6勝3敗で並びましたが、直接対決の差で2位アメリカ、3位スイス、4位カナダとなりました。決勝ラウンドは、1位スウェーデンと4位カナダが対戦。予選リーグでは