◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会14日目/現地19日)カーリング女子日本代表が予選リーグ最終戦の中国に勝利。すでに予選リーグ敗退が決定しており、通算2勝7敗、8位で終えました。試合後、サードの小野寺佳歩選手がインタビューに応えました。12年ぶり、2回目のオリンピックとなった小野寺選手。試合を終えて、「大会通じて苦しい展開続いた。みんなで戦っている感覚で、12年前では味わえ