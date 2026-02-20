俳優の山田孝之（４２）が１９日、都内で行われた映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」のコンテンツ発表会にディーン・フジオカ（４５）、山本美月（３４）、日向坂４６のメンバーらと出席した。俳優オーディション番組「ＴＨＥＯＰＥＮＣＡＬＬ−ＭＡＩＮＰＡＲＴＮＥＲ山田孝之−」は来年公開予定である長編映画の出演者らを決める全過程を追う内容。山田は「いろんな俳優さんが（芝居作りに）ぜひ参加したいと手を挙げ