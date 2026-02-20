俳優の白洲迅（３３）がテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（４月スタート。金曜、後１１・１５）に、余命３カ月にして妻の不倫を知る夫役で主演することが１９日、分かった。妻役は俳優の桜井日奈子（２８）が務める。突然余命３カ月を宣告され、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井）の不倫が発覚した葵（白洲）が、息子の未来を守るため妻と不倫相手への復讐（ふくしゅう）に突き進む物語。２０１９年の