フリースタイルスキー男子のデュアルモーグル１８位、モーグル２３位の藤木豪心（２８）＝イマトク＝が１９日、勤務する神戸市中央区のサンテレビで大会報告を行った。大勢の同僚に迎えられ「こんなに盛大に迎えてもらえるとは思っていなかった」と笑顔で頭を下げた。「メダルに及ばず悔しい結果だが、デュアルモーグルで自分らしい滑りができて、やりきった思い」と振り返った。職場ではプロ野球・阪神戦中継などに携わるデ