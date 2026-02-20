現役ドラフトでヤクルトから加入した阪神の浜田太貴外野手（２５）は新天地でのキャンプに意欲的な姿で臨んでいる。森下や小幡ら個性的な選手がそろう世代で同級生会を行うなど、早くもチームになじんでいる。プロ顔負けの腕前を持つゴルフなどの趣味や普段の人柄など、虎の“ハマちゃん”の素顔をたっぷりと語った。◇◇◆名前の由来生まれる前、胎児の浜田を両親が「たいくん」と呼んでいたことから「たいき」と名