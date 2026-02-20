「練習試合、中日４−８日本ハム」（１９日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）日本ハムの新庄監督が試合前に中日・井上監督と約１５分間、同学年談議を重ねた。「俺ならもう１年同じように。層を厚くするために、控えの選手たちをいろんなポジションで使うかな」と意見したことを明かした。新庄監督自身は１、２年目にチームの土台を作り、３、４年目は２位と躍進。それだけに「勝ちに行くと（底上げは）遠回りする可能性もあるしね