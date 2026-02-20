「巨人春季キャンプ」（１９日、宮崎）巨人の戸郷翔征投手（２５）が１９日、原点回帰の投球フォームで再出発を誓った。この日はネットスローで２５０球ほど投じるなど、フォーム固めの春を過ごす。取り戻すのは２桁勝利した２、３年前の投球フォームだ。「年々リリースポイントが高くなって僕の良さが消えてきていた。（投球フォームを）戻すのは何十倍と時間がかかるので難しいですけど、頑張っている」１４日に行ったラ