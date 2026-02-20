「巨人春季キャンプ」（１９日、宮崎）巨人・阿部慎之助監督が第５クール初日の練習前に選手らに向けて訓示を行った。「試合が始まって結果、内容だと言っているけど、みんな自分の立場と役割を把握してくれ」と強い言葉でメッセージを送った。前クールで２試合の対外試合を終えたこともあり、「どうやってチームに貢献するのか、個々で分かってくれていた方がいい。ゲームも始まってなかなかチャンスは少ないですけど、自分