「侍ジャパン強化合宿」（１９日、宮崎）２０２３年のＷＢＣで「侍ジャパン」を世界一に導いた栗山英樹前監督（６４）が１９日、宮崎市内で行われている事前合宿を訪問し、侍戦士にエールを送った。井端弘和監督（５０）やナインを激励し、前回優勝メンバーには連覇を“予祝”。アドバイザーを務めるダルビッシュ有投手（３９）に感謝を述べるとともに、「愛してます」と独特の表現で背中を押した。世界一監督の“魂”が侍に