現3歳世代の新馬戦は今週がラストウイーク。西日本では開幕する阪神で土日1鞍ずつ組まれている。土曜の阪神4R（ダート1800メートル）に上村厩舎は米国産ウィムーヴ（牡、父カーリン）を送り出す。18日の最終追いはCWコース3頭併せでビシッと負荷をかけた。上村師は「大型馬（約520キロ）で使った方がさらに良さそうだが、いい背中をしている」と素質を評価。砂適性についても「見栄えがして血統的にもダート向き。条件はいいね