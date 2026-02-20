「侍ジャパン強化合宿」（１９日、宮崎）ＷＢＣを配信するネットフリックスでアンバサダーを務める俳優の渡辺謙（６６）が侍ジャパンの事前合宿に３日連続で来場し、選手たちへ熱い思いを届けた。プライベートで阪神を応援する時とは表情が違う。メインでの打撃練習やブルペンでの投球練習を真剣に見つめ、世界一を目指す選手たちに自らの疑問をぶつけた。「阪神ファンを今、封印して」と言うほど、日本代表に集中。この日は