「阪神春季キャンプ」（１９日、宜野座）阪神の新外国人、イーストン・ルーカス（２９）＝前ブルージェイズ＝が今キャンプ２度目のライブＢＰに登板。打者のべ１２人に対して３８球で安打性の当たり２本に封じた。２１日・中日戦（北谷）からのオープン戦では、高橋遥人投手（３０）が先発を務めることが濃厚だ。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇（テレビインタビュー）−ドリスが外国人投手のリーダー的