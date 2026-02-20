「阪神春季キャンプ」（１９日、宜野座）春季キャンプも終盤。２１日から始まるオープン戦を前に、新外国人のキャム・ディベイニーが加わり、４選手で激しく争う阪神正遊撃手の座をデイリースポーツ評論家の岡義朗氏がチェック。中野拓夢内野手の「精力的な練習姿勢」に目を見張った。◇◇新外国人のディベイニーに木浪、小幡、熊谷の４人がショートの定位置を争っている中、二遊間でコンビを組む中野の前向きで、精