「阪神春季キャンプ」（１９日、宜野座）阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝がオープン戦初戦となる２１日の中日戦（北谷）で１番打者として先発起用されることが有力となった。守備位置は未定だが、シートノックや実戦で守っていた「二塁」や「ＤＨ」で出場する可能性が高い。新人で唯一、宜野座キャンプで力を付けた谷端にチャンスが与えられた形だ。第４クールも終了し、ルーキーは「体はすごく元気です