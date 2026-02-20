阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問（６８）と、日本ハム・新庄剛志監督（５４）のぶっちゃけ対談最終回。球界の話題について忖度（そんたく）なしで意見をぶつけ合った。◇◇日本ハム・新庄監督（以下、新庄）「岡田さん、監督はしんどかったですか？」阪神・岡田オーナー付顧問（以下、岡田）「いや、しんどいというかなあ。なんか日本一にもなったらなあ。もう野球がおもんなくなってくんで（笑）。もうこれ以上