金メダルを手にして、涙を浮かべて感動を生んだチェ・ガオン(C)Getty Images国内で存在感が高まった17歳が思わぬ騒動に巻き込まれている。ここ日本でも話題となるなど「時の人」となったのは、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプで金メダルを獲得した韓国の17歳、チェ・ガオン。アメリカ代表の“絶対女王”であるクロエ・キムを破り、韓国スキー・スノーボード史上初の金メダルをもたらしたヒロインは、母