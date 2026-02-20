「阪神春季キャンプ」（１９日、宜野座）阪神の前川右京外野手（２２）がライブＢＰで、新外国人のルーカスから安打性の当たりを２本放った。「左投手への対応は良くなってきている」との手応えを結果で示す快打連発となった。新助っ人のボールに他の打者が手を焼く中、前川の打撃は際立った。１打席目は左中間、２打席目は中前へと鮮やかに打球を飛ばした。ルーカスがこの日、許した安打性の当たりはたった２本。いずれも前