「阪神春季キャンプ」（１９日、宜野座）阪神・高橋遥人投手（３０）が今年初のオープン戦となる２１日・中日戦（北谷）で“開幕投手”を務めることが濃厚であると１９日、分かった。１５日にはライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。５年ぶりとなる春季キャンプ中の対打者への投球で順調に歩みを進めている。自身初の開幕ローテーション入りへ、実戦を通してさらに状態を上げていく。淡々と練習に取り組む姿が何よりの好