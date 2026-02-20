ボクシングＷＢＡ世界スーパーライト級１位の平岡アンディ（２９）＝大橋＝が１９日、２１日（日本時間２２日）に米ラスベガスで行われる同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（２９）＝米国＝とのタイトルマッチに向けて、羽田空港から出発した。ビザ発給が遅れたため試合２日前のドタバタ渡米となったが、「良かった」と安堵（あんど）した様子。中止、延期を経ての世界初挑戦はまたもトラブルに見舞われかけたが、減量や