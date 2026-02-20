楽天の新外国人、マッカスカー（ツインズ）がフリー打撃で45スイング中、9本の柵越え。5本を中堅から逆方向の右翼に運び「試合が始まれば、おのずと引っ張ることもできると思っている。練習ではセンターから逆方向を意識しているよ」とうなずいた。2メートル3、113キロを誇るマイナーリーグ通算55発の長距離砲。この日はヤンキース時代の20年にア・リーグ本塁打王に輝いたボイトと交代でバットを振った。兄貴分の姿に「知識、