「ボクシング・８回戦」（１９日、後楽園ホール）ボクシング元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級スーパー王者の内山高志氏（４６）が会長を務めるジムのプロ第１号となった英豪（ＫＯＤＬＡＢ）が初陣を飾った。スーパーフェザー級トーナメント１回戦で判定勝ちし、会長として初勝利となった内山氏は「うれしい。よかった。自分で（試合を）やった方が楽ですよ」と笑顔。昨夏プロ加盟した同ジムに今年から移籍した英豪は「（試合前