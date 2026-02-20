西武のドラフト1位・小島（明大）が06年の炭谷以来20年ぶりの新人開幕先発マスクを狙う。18日のライブBP（実戦形式の打撃練習）では平良相手に安打性を4本。「自分でもびっくり。しっかり投手の投球に対応できたのは良かった」と手応え十分に語った。一方で守備面は「アマとはレベルが違う。専門コーチとしっかり練習したい」とさらなる成長を期した。