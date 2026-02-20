２２年に７９歳で死去した元プロレスラーのアントニオ猪木さんのライセンス運営管理を行う猪木元気工場（ＩＧＦ）が１９日、都内で会見し、人間型ロボットとして猪木さんを復活させる「アンドロイド猪木」プロジェクトを発表した。１年後、猪木さんの誕生日である２７年２月２０日に完成を目指す。ＩＧＦ社長で実弟の猪木啓介氏（７８）は「いつまでもアントニオ猪木というプロレスラーの存在価値を継承したい」と期待を込めた。