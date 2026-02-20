ヤクルトの池山監督が練習前に清めの塩をまいた。ここまで山田、内山、新人の松下（法大）と石井（NTT東日本）と内野手4人がケガで離脱。知人から差し入れられた塩を、三塁ファウルゾーンから三塁、遊撃、二塁、一塁にまいて「これ以上ケガ人が出ないことを祈りながらやりました」。全体練習後のフリー打撃では打撃投手も務めた。柵越えも放った長岡は「僕に投げていただけるなんて、ありがたい。打ちやすかった」と感謝した