サッカーのドイツ２部リーグのマクデブルクを退団した元日本代表ＦＷオナイウ阿道（３０）が約４年半ぶりにＪリーグへ復帰することが、１９日までに決定的となった。複数の関係者によると、古巣であるＪ１浦和がオファーを提示している。ナイジェリア人の父と日本人の母の間に生まれたオナイウは、２０１４年に当時Ｊ２の千葉に入団。その後は浦和、山口、大分、横浜Ｍでプレーした。２１年７月に当時フランス２部リーグのトゥ