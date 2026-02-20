練習に臨むスピードスケート女子の高木美帆＝19日、イタリア・ミラノ（共同）20日に行われるスピードスケート女子1500メートルの組み合わせが19日に発表され、2大会連続銀メダルで初の頂点を狙う高木美帆（TOKIOインカラミ）は最終15組でニコラ・ズドラハロバ（チェコ）と同走になった。今季ワールドカップ（W杯）で出場4レース全勝のヨイ・ベーネ（オランダ）は国内選考で落選して出場しない。500メートルを制し、1000メート