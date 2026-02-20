巨人が１９日、那覇キャンプで走塁の意識改革を加速させた。阿部監督は「確認と意識づけ」と練習の合間に約２０分間の「走塁ミーティング」を実施。野手陣には今季から導入される、拡大された「統一ベース」対策でヘッドスライディングを推奨して反復練習した。午前から攻守で緻密（ちみつ）に練習した。守備と走者をつけて走者一、三塁での攻防を実施。左翼、右翼への邪飛でのタッチアップ、走者が飛び出して挟まれるプレーな