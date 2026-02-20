カブス・今永昇太投手（32）がライブBPに登板。打者8人に対し、1三振、3四球だった。鈴木誠也外野手との対戦では、ともに直球で四球と中飛だった。「フォームの乱れっていうのは特に無かったんで、良かったかなと思いますね。体もいい感じに切れてますし、その体をオフシーズンしっかり作り上げてきたので、これからしっかり継続して、もっと強くなりたいと思いますね」と納得の様子だった。WBCではピッチクロックが採用さ