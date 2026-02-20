阪神の谷端は守備練習などに精力的に励み、無事に第4クールを終えた。初の春季キャンプは、残すところ最終クールのみ。「体は凄い元気です。バッティング練習でも飛距離も上がってますし、体自体もトレーニングもして、まだ弱いですけど、できてきている」とうなずいた。新人7選手の中では唯一、宜野座組に抜てきされ、あす21日からはオープン戦3連戦。「これまで以上に結果が求められてくると思うので、結果にこだわってやっ