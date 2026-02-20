阪神のディベイニーが週末のオープン戦3連戦出陣に向け、キャンプ4度目の早出特守に取り組んだ。大山、小幡と約30分間ノックを受け、土のグラウンドでの打球判断を確認した。「課題は自分でも分かっているから、しっかり量もこなしている。疲れもないわけじゃないけど、守備でもいい状態をキープしたい」と前向きだ。フリー打撃でも途中でロングティーを挟む形を入れ、中堅方向への打球にも角度がつく感覚を確認。「試合にも慣