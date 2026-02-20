阪神の百崎は、あす21日から始まるオープン戦に向け、決意を新たにした。「自分の持ち味はバッティングだと思っている。守備は当たり前にこなして、バッティングでアピールできるように頑張る」14日の中日2軍との練習試合は3打数無安打。18日のシート打撃でも2打数無安打（1四球）に終わったが、視線は前を向いている。実戦が本格化する中、打力で首脳陣へアピールする。