チームメートも「エグっ！！」と息をのんだ。先発候補の新外国人左腕ルーカス（ブルージェイズ）が、ライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。右打者の内角をえぐる軌道で、梅野のバットをへし折った。完全に詰まらされた当たりは一、二塁間方向へ力なく転がった。「（あの球は）スイーパーだったかなと思います。しっかり内角に投げているというのは自分の中でも感覚が良い証拠」ドジャースの大谷が駆使して日本でもおなじみ