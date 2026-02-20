「阪神春季キャンプ」（１９日、宜野座）開幕ローテ候補に挙がる阪神のイーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が１９日、今キャンプ２度目のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で上々の投球を見せた。打者のべ１２人に安打性２本。スイーパーを鋭く曲げ、多彩なクイックで“日本流”の予行演習も見せた。他球団のスコアラーは元広島の沢村賞投手、クリス・ジョンソンに形容して警戒心を強めた。甘いマスクとは