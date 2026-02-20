▼ルーカスの休憩プラン通り。投手コーチと話しながら、「イニングレスト」というアメリカのやり方に近い形。お互い、文化を取り入れながらいい進み方をしてるんじゃないかな。ルールも含めて、ほとんどのところで国際化が進んできていますから。文化が入り交じった時代になってきていますので。バッティングピッチャーのことも、だいぶ前からライブBPと言いますしね。▼オープン戦の先発は言わない予告設定されていますか