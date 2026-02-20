「阪神春季キャンプ」（１９日、宜野座）阪神の藤川球児監督（４５）が「ポスト石井」として期待する工藤、木下、石黒の第４クールを評価した。各個人に課題を提示した中で、１７日から３連投を指令。この日で３日連続ブルペン入りした３人について「３歩進んで２歩下がる。１歩は進んだのではないか」と表現した。今クールの３日間、必ずブルペンに足を運んだ。昨季終了後から課題にしてきた中継ぎ右腕の育成。石井の負傷離