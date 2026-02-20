阪神・前川が、左腕ルーカスとのライブBPで快音を響かせた。最初の対戦で直球を左中間に運ぶと、第2打席では追い込まれながらも、スイーパーを中前打。第3打席の二直もしっかり球を捉えていた。体を開くことなく対応ができていた。「左投手へのアプローチの仕方は良くなっていると思う。やっぱり打たないと始まらないので」昨年も左投手には打率・264を記録し、「苦手意識はない」と言い切る。一方で、右腕には・236に終わり