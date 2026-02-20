阪神が今キャンプで、飛球を追う際のかけ声の変更に取り組んでいる。昨季までの「OK！」を廃止し、このキャンプ中にメジャー式の「Igotit（自分が捕る）！」を略した「ガリ！」で統一。オープン戦開幕を2日後に控えた19日のノックでも、この言葉に慣れようと各選手が声を張り上げた。「フライボール“声”革命」には、藤川球児監督（45）の国際化戦略が垣間見えた。宜野座の球場に「ガリ！」、「ガリ！」と大きな声が何度