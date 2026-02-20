3月の営業運転再開を目指す柏崎刈羽原発6号機について、東京電力は設備などの異常がないかを確認するため、一度、原子炉を停止したと発表しました。一方で、運転開始から30年を迎える原発の運転に必要な認可の申請について多くの不備が発覚しています。 出力が50％の状態で運転状態を確認していた柏崎刈羽原発6号機について東京電力は2月19日朝すべての制御棒を挿入。2月20日には設備や機器などに異常がないかを確認する“中間停