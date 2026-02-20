車に乗り警察署を後にする英国のアンドルー元王子＝19日、英アイルシャム（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英警察は19日夜、公務上の不正行為をした疑いで同日逮捕したチャールズ国王の弟、アンドルー元王子を釈放した。