茅ケ崎市役所（資料写真）茅ケ崎市は１９日、総額１７３９億９７００万円となる２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度比６・６％減の９７０億５千万円で、大型工事の終了などで５年ぶりのマイナス編成となった。歳入の柱となる市税は２・７％増の４１２億３８００万円。うち市民税は２０７億４５００万円（４・６％増）で、給与所得の上昇で個人税は４・６％増、法人税も市内製造業の業績向上を背景に４・０％増