綾瀬市役所（資料写真）綾瀬市は１９日、２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度比０・２％減の３６７億３千万円で５年ぶりの減額。市庁舎大規模改修やもみの木園建て替え完了など普通建設事業の大幅減が影響。歳入は柱となる市税が４・３％増の約１４６億円を見込む。うち個人市民税が給与所得の上昇で８・８％増、法人市民税は３・７％減。市たばこ税は売渡本数の減で３・８％減。歳出では「大納涼祭」と「Ａ