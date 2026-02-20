阪神の新助っ人左腕イーストン・ルーカス投手（２９＝前ブルージェイズ）が１９日、沖縄・宜野座キャンプで来日後２度目のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。打者１２人に３８球を投げ、安打性２本と安定した投球を披露した。初球で伏見を二ゴロに仕留めると、嶋村を捕ゴロ、梅野を１４４キロの直球で右飛とテンポよくアウトを重ねた。直球の走りとスイーパーの切れで打者のスイングを抑え込んだ。見どころは梅野のバ