第６回ＷＢＣで大会連覇を目指す日本代表のオーダー構想が徐々に固まりつつある。侍ジャパンは２２、２３日に合宿地の宮崎で行われるソフトバンク戦を皮切りに、中日２連戦（２７、２８日＝バンテリン）、オリックス、阪神戦（３月２、３日＝京セラ）を経て３月６日の１次ラウンド初戦の台湾戦（東京ドーム）に臨む。代表関係者らの話を総合すると、予行演習となる６試合ではある程度、本番を想定した編成となる見込みだという