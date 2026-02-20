日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が上半身の違和感により、１９日に出場が予定された中日との練習試合（北谷）を急きょ回避した。チームに激震が走った。午前１０時前に球場入りした清宮幸は他の同僚たちと試合に向けた準備を進めていたが、全体練習開始直前に荷物をまとめて迎えのタクシーに乗車。敵地の滞在時間はわずか３０分で、新庄剛志監督（５４）も「トラブルがあったみたい。ウエート中にね。痛めたとかじゃなくて