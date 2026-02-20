日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（６４）が１９日、宮崎で行われている侍ジャパンの事前合宿を訪問した。前回大会で日本代表を率いて世界一に導いた名将は、井端監督や２０２３年に共闘したダルビッシュらと笑顔で言葉を交わし、身ぶり手ぶりも交えながら激励。視察後の取材対応では、報道陣に異例の「リクエスト」を送った。取材の冒頭から?栗山節?は全開だった。代表質問を前に「僕の質問はいいです！