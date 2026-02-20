【モデルプレス＝2026/02/20】テレビ朝日では、4月24日より金曜ナイトドラマ枠にて「余命3ヶ月のサレ夫」（毎週金曜 よる11：15〜深夜0：15）を放送決定。俳優の白洲迅が主演、桜井日奈子がヒロインを務めることがわかった。【写真】28歳美人女優「努力の賜物」鍛え上げられた美腹筋◆白洲迅、“サレ夫”役で金曜ナイトドラマ主演原作は、国内累計1億ビュー超えのヒットコミック「余命3ヶ月のサレ夫』（こる／SORAJIMA）。ある日突